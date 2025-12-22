Слуцкий призывает сократить рабочий день для родителей несовершеннолетних детей
Депутат Леонид Слуцкий просит Роструд поддержать инициативу по установлению сокращенного рабочего дня для родителей с несовершеннолетними детьми.
Такое обращение направлено в адрес главы Роструда Михаила Иванкова.
Вопрос трудовых гарантий для родителей с детьми депутат назвал одним из приоритетных аспектов в современном обеспечении благополучия семей.
«Прошу вас концептуально поддержать предложение фракции ЛДПР в Госдуме по установлению сокращенного рабочего дня/недели родителям, имеющим несовершеннолетних детей, для возможности дальнейшей проработки конкретизированного механизма реализации инициативы на законодательном уровне», — говорится в обращении.
Такая мера позволит создать баланс между работой и воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей, проведением досуга с детьми, уверен Слуцкий.
8 декабря 2025 года депутаты во главе со Слуцким направили на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается закрепить в ТК право родителей на сокращенную продолжительность рабочей недели до 39 часов с сохранением заработной платы.
Сейчас по общему правилу рабочая неделя составляет не более 40 часов в неделю с выходными в субботу и воскресенье.
Начать дискуссию