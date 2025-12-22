Продавцы на маркетплейсах могут применять АУСН, но не по договорам комиссии
АУСН могут применять налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах, напомнило региональное УФНС.
Принципал – это сторона агентского договора, которая поручает другой стороне (агенту) совершение юридических и иных действий.
Но компании и ИП, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (поверенные, комиссионеры, агенты), применять автоУСН не могут.
В этом случае автоУСН недоступна обеим сторонам посреднического договора, подчеркнули налоговики.
При переходе на АУСН налоговая рекомендует проверить наличие счетов в уполномоченном банке-партнере и закрыть счета в остальных банках.
В список партнеров налоговой службы по автоУСН на 22 декабря 2025 входят 16 уполномоченных банков:
№
Банк
1
АО КБ «Модульбанк»
2
ПАО Сбербанк
3
ПАО «Промсвязьбанк»
4
АО «АЛЬФА-БАНК»
5
АО «ТБанк»
6
ПАО Банк ВТБ
7
ПАО АКБ «АК БАРС»
8
ООО «Бланк банк»
9
ООО «Банк Точка»
10
АО «Россельхозбанк»
11
ПАО «СДМ-Банк»
12
АО «Сургутнефтегазбанк»
13
ПАО АКБ «Авангард»
14
ПАО КБ «Центр-инвест»
15
ООО «ОЗОН Банк»
16
ПАО «Контур.Банк»
Чтобы начать применять автоУСН с 1 января 2026 года, нужно уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк до 12 января 2026.
Научим работать на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.
Я не понимаю. Но ведь эти высказывания противоречат друг другу.
Правильно ли я понимаю, что если это любой другой агентский договор (не с маркетплейсом) - то Принципал не может применять АУСН. А если это договор комиссии с маркетплейсом, то Принципал может применять АУСН?