Продавцы на маркетплейсах могут применять АУСН, но не по договорам комиссии

Если между сторонами заключен договор поручения, комиссии либо агентский договор – применять автоУСН не могут обе стороны.

АУСН могут применять налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах, напомнило региональное УФНС.

Принципал – это сторона агентского договора, которая поручает другой стороне (агенту) совершение юридических и иных действий.

Но компании и ИП, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (поверенные, комиссионеры, агенты), применять автоУСН не могут.

В этом случае автоУСН недоступна обеим сторонам посреднического договора, подчеркнули налоговики.

При переходе на АУСН налоговая рекомендует проверить наличие счетов в уполномоченном банке-партнере и закрыть счета в остальных банках.

В список партнеров налоговой службы по автоУСН на 22 декабря 2025 входят 16 уполномоченных банков:

№ Банк 1 АО КБ «Модульбанк» 2 ПАО Сбербанк 3 ПАО «Промсвязьбанк» 4 АО «АЛЬФА-БАНК» 5 АО «ТБанк» 6 ПАО Банк ВТБ 7 ПАО АКБ «АК БАРС» 8 ООО «Бланк банк» 9 ООО «Банк Точка» 10 АО «Россельхозбанк» 11 ПАО «СДМ-Банк» 12 АО «Сургутнефтегазбанк» 13 ПАО АКБ «Авангард» 14 ПАО КБ «Центр-инвест» 15 ООО «ОЗОН Банк» 16 ПАО «Контур.Банк»

Чтобы начать применять автоУСН с 1 января 2026 года, нужно уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк до 12 января 2026.

