АУСН

Продавцы на маркетплейсах могут применять АУСН, но не по договорам комиссии

Если между сторонами заключен договор поручения, комиссии либо агентский договор – применять автоУСН не могут обе стороны.

АУСН могут применять налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах, напомнило региональное УФНС.

Принципал – это сторона агентского договора, которая поручает другой стороне (агенту) совершение юридических и иных действий.

Но компании и ИП, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (поверенные, комиссионеры, агенты), применять автоУСН не могут.

В этом случае автоУСН недоступна обеим сторонам посреднического договора, подчеркнули налоговики.

При переходе на АУСН налоговая рекомендует проверить наличие счетов в уполномоченном банке-партнере и закрыть счета в остальных банках.

В список партнеров налоговой службы по автоУСН на 22 декабря 2025 входят 16 уполномоченных банков:

Банк

1

АО КБ «Модульбанк»

2

ПАО Сбербанк

3

ПАО «Промсвязьбанк»

4

АО «АЛЬФА-БАНК»

5

АО «ТБанк»

6

ПАО Банк ВТБ

7

ПАО АКБ «АК БАРС»

8

ООО «Бланк банк»

9

ООО «Банк Точка»

10

АО «Россельхозбанк»

11

ПАО «СДМ-Банк»

12

АО «Сургутнефтегазбанк»

13

ПАО АКБ «Авангард»

14

ПАО КБ «Центр-инвест»

15

ООО «ОЗОН Банк»

16

ПАО «Контур.Банк»

Чтобы начать применять автоУСН с 1 января 2026 года, нужно уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк до 12 января 2026.

