😮 В Россию приедет не меньше 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии
Чтобы решить проблему с дефицитом кадров, власти привлекут рабочих из Индии.
Спецпредставитель Президента по связям с международными организациями Борис Титов рассказал, что в 2026 году в Россию приедет не меньше 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии.
«Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов. Тот же Дубай был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами», — сказал он.
Мигрантам из Индии в 2022 году выдали 8 тыс. разрешений на работу, в 2023 году — 14 тыс., в 2024 — 36 тыс., а в 2025 году — 235 тысяч.
Для Индии трудовая миграция стала источником валютных поступлений: в 2024 году страна получила 129 млрд долларов.
Нам дезинфектор приезжал и рассказал что они каждый день ездят по сушильням обрабатывают помещения, т.к. набрали много индусов, а если сотрудник болеет такой редкой болезнью как туберкулез то нужно все помещения обрабаывать. В сми почему то об этом молчат.
По данным Всемирного банка, в 2024 году ВВП Индии составил 3,912 трлн долларов США
Процент прироста ВВП страны за 2024 год — 7,8%