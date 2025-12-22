😮 В Россию приедет не меньше 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии

Чтобы решить проблему с дефицитом кадров, власти привлекут рабочих из Индии.

Спецпредставитель Президента по связям с международными организациями Борис Титов рассказал, что в 2026 году в Россию приедет не меньше 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии.

«Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов. Тот же Дубай был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами», — сказал он.

Мигрантам из Индии в 2022 году выдали 8 тыс. разрешений на работу, в 2023 году — 14 тыс., в 2024 — 36 тыс., а в 2025 году — 235 тысяч.

Для Индии трудовая миграция стала источником валютных поступлений: в 2024 году страна получила 129 млрд долларов.