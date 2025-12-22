Пониженная ставка НДС на УСН зависит от коэффициента-дефлятора

В 2025 году действует коэффициент-дефлятор 1, поэтому если превысили лимит в 250 млн рублей – нужно применять ставку 7%.

Налоговики разъяснили порядок работы с пониженными ставками НДС на УСН.

Если в 2025 году сумма дохода у компании на УСН составила 260 млн руб., какую ставку НДС с 1 января 2026 нужно применять — 5% или 7%, спросили в чате ФНС.

В 2025 году действует коэффициент-дефлятор 1. Поэтому при превышении дохода в 250 млн руб. начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения, утрачивается право на применение ставки 5% процентов (п. 8 ст. 164 НК), ответили налоговики.

