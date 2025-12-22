8063 Премиум 4 мобил Х
Онищенко: при четырехдневке россияне не будут знать, чем себя занять

Сокращение рабочей недели может негативно сказаться на экономике России.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказался против идеи введения в России четырехдневной рабочей недели.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — сказал Онищенко.

По его словам, сокращение рабочей недели может негативно отразиться на экономике.

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в том случае, если будут вводиться технологии, благодаря которым удастся сохранить «темпы во всех отраслях нашей экономики», добавил академик.

Ранее глава Минтруда призвал не рассчитывать на то, что в России установят четырехдневку.

