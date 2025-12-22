Онищенко: при четырехдневке россияне не будут знать, чем себя занять

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказался против идеи введения в России четырехдневной рабочей недели.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — сказал Онищенко.

По его словам, сокращение рабочей недели может негативно отразиться на экономике.

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в том случае, если будут вводиться технологии, благодаря которым удастся сохранить «темпы во всех отраслях нашей экономики», добавил академик.

Ранее глава Минтруда призвал не рассчитывать на то, что в России установят четырехдневку.