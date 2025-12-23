Верховный суд отказался передавать жалобу частных инвесторов СМЗ в экономколлегию

У миноритарных акционеров забрали 10,6% акций Соликамского магниевого завода во время национализации активов. Частные инвесторы купили ценные бумаги на публичных торгах и намерены их вернуть.

Больше 20 миноритарных акционеров получили отказ от Верховного суда в передаче жалобы по делу о национализации Соликамского магниевого завода на рассмотрение экономколлегии.

В марте 2024 года по иску Генпрокуратуры суд изъял у частных инвесторов 10,6% акций завода. Ранее, в 2022 году в доход государства обратили 89,4% активов предприятия.

Акционеры решили обжаловать решение первой инстанции. Тогда апелляционный суд сохранил за инвесторами право собственности, ведь они купили активы на публичных торгах.

Прокуратура потребовала пересмотра дела в кассационной инстанции, которая отменила постановление апелляционного суда. Сейчас инвесторы бьются за право вернуть свои активы.

Недавно мы писали, что Центробанк намерен обжаловать решение суда изъять акции Соликамского магниевого завода у инвесторов.