Центробанк намерен обжаловать решение суда изъять акции Соликамского магниевого завода у инвесторов

Регулятор в Верховном суде РФ будет обжаловать решение изъять в пользу государства активы частных инвесторов СМЗ.

Банк России будет в ВС РФ обжаловать решение кассационной инстанции об изъятии ценных бумаг миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ).

«Банк России планирует обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном суде РФ. Банк России придерживается ранее заявленной в судах позиции», — сказали в пресс-службе Центробанка.

Также там добавили, что решение забрать акции у частных инвесторов негативно скажется на защите их прав, что подорвет доверие к финансовому рынку в целом.

20 октября 2025 года мы писали, что Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил требование прокуратуры изъять в пользу государства акции частных инвесторов СМЗ.