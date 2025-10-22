Центробанк намерен обжаловать решение суда изъять акции Соликамского магниевого завода у инвесторов
Банк России будет в ВС РФ обжаловать решение кассационной инстанции об изъятии ценных бумаг миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ).
«Банк России планирует обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном суде РФ. Банк России придерживается ранее заявленной в судах позиции», — сказали в пресс-службе Центробанка.
Также там добавили, что решение забрать акции у частных инвесторов негативно скажется на защите их прав, что подорвет доверие к финансовому рынку в целом.
20 октября 2025 года мы писали, что Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил требование прокуратуры изъять в пользу государства акции частных инвесторов СМЗ.
