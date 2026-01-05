👼 В 20 раз увеличена сумма матпомощи, с которой не будет НДФЛ и страховых взносов

С 1 января 2026 года действует новый лимит необлагаемой материальной помощи от работодателя.

С 2026 года единовременная матпомощь, которую выплачивают работодатели в течение первого года после рождения или усыновления, опеки ребенка, освобождается от НДФЛ и взносов в пределах нового лимита – 1 млн рублей на каждого ребенка (закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ).

До 2026 года эта сумма составляла лишь 50 тысяч.

Также данная материальная помощь учитывается при расчете налога на прибыль организаций во внереализационных расходах и для налога при УСН.

Важное условие – помощь должна быть выплачена в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), установления опеки над ребенком.