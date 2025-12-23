👤 Налог от сдачи жилья в аренду платят только 20% россиян

80% рынка сдачи жилья по-прежнему остается в тени. Чтобы это исправить, собственникам могут предложить более простое администрирование налога, а также послабления для тех, кто только начал легально сдавать в аренду.

Вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников рассказал, что только 20% собственников платят налоги от сдачи квартир в аренду.

Если сдавать недвижимость в аренду систематически, то нужно зарегистрировать ИП на ОСНО, УСН или АУСН. Если жилье предоставляют физлицам, можно применять налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 4%. Об этом пишут «Известия».

Сейчас за сокрытие доходов есть штрафы: 30% от суммы налога за непредставление декларации, а за неуплату или занижение суммы — 20% от неуплаченной суммы.

«Если договор аренды официально не оформлен, собственнику сложнее через суд взыскать тот же долг по аренде или доказывать свою правоту при возможных конфликтах с арендаторами», — сказал Андрей Банников.

Под подозрение рискую попасть владельцы карт, которые не смогут обосновать легальный характер денежных переводов. Также сигналом к проверке будут жалобы со стороны третьих лиц, например, соседей или бывших жильцов. Кроме того, ФНС может запросить сведения в Росреестре и сопоставить число квартир с декларируемым доходом. Открытые источники тоже могут сыграть свою роль: инспекторы могут найти объявления о сдаче жилья.

«Для того, чтобы налоговых правонарушений среди арендодателей было меньше, самым лучшим способом является просвещение. Например, четкие чек-листы с пошаговыми алгоритмами, которые необходимо выдавать на этапе получения документов из Росреестра, а также донесение информации об ответственности за нарушение закона», — считает член комитета по недвижимости «Опоры России» Альфия Митрошина.

Кроме того, можно упрощать администрирование налогов для арендодателей, ввести дополнительные послабления для тех, кто только начинает сдавать официально. Например, временные льготы, пониженные ставки или налоговые каникулы.