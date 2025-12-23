УФНС: документы в налоговую можно заверить иностранной электронной подписью
УФНС по Калининградской области сообщило, как использовать электронные подписи (ЭП), сформированные в соответствии с законодательством иностранного государства и действующими международными стандартами, в рамках электронного взаимодействия между сторонами на основании заключенного между ними соглашения (п. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи»).
Для признания таких ЭП действительными понадобится подтверждение от аккредитованной доверенной третьей стороны (ДТС) либо аккредитованного удостоверяющего центра (АУЦ) о соответствии подписей требованиям заключенного соглашения.
При проведении мероприятий налогового контроля допускается подача документов, заверенных иностранной электронной подписью. Одновременно нужно подать подтверждающий документ (например, квитанция о проверке электронной подписи), который удостоверяет успешность проверки подписи ДТС или АУЦ.
Подтверждающий документ должен:
фиксировать факт и итоги проверки электронной подписи;
быть подписан УКЭП ДТС или АУЦ.
При необходимости налоговики могут запросить дополнительные документы — соглашения, упомянутые в п. 4 ст. 7 закона № 63‑ФЗ.
Также нужно учитывать положения приказа ФНС от 18.06.2025 № ЕД‑7‑26/535@: если документ изначально подготовлен в формате PDF и заверен УКЭП – его можно направлять через операторов ЭДО по ТКС без изменений — в исходном формате PDF.
Актуальный перечень аккредитованных удостоверяющих центров есть на сайте Минцифры.
Пакет документов, подписанных иностранной электронной подписью при направлении в налоговую, должен содержать:
файл (файлы) запрашиваемого электронного документа в формате PDF;
файл (файлы) электронной подписи к запрашиваемому документу;
квитанцию (квитанции) от ДТС или АУЦ в формате PDF;
файл электронной подписи, заверяющий квитанцию (квитанции) от ДТС или АУЦ.
Весь пакет документов нужно заверить УКЭП проверяемого лица либо УКЭП его уполномоченного представителя.
Этот порядок может быть скорректирован применительно к электронным документам, созданным в соответствии с методическими рекомендациями по организации трансграничного ЭДО с отдельными государствами.
