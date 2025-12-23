УФНС: документы в налоговую можно заверить иностранной электронной подписью

В налоговую инспекцию можно подать документ с иностранной ЭП вместе с подтверждением проверки подписи.

УФНС по Калининградской области сообщило, как использовать электронные подписи (ЭП), сформированные в соответствии с законодательством иностранного государства и действующими международными стандартами, в рамках электронного взаимодействия между сторонами на основании заключенного между ними соглашения (п. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи»).

Для признания таких ЭП действительными понадобится подтверждение от аккредитованной доверенной третьей стороны (ДТС) либо аккредитованного удостоверяющего центра (АУЦ) о соответствии подписей требованиям заключенного соглашения.

При проведении мероприятий налогового контроля допускается подача документов, заверенных иностранной электронной подписью. Одновременно нужно подать подтверждающий документ (например, квитанция о проверке электронной подписи), который удостоверяет успешность проверки подписи ДТС или АУЦ.

Подтверждающий документ должен:

фиксировать факт и итоги проверки электронной подписи;

быть подписан УКЭП ДТС или АУЦ.

При необходимости налоговики могут запросить дополнительные документы — соглашения, упомянутые в п. 4 ст. 7 закона № 63‑ФЗ.

Также нужно учитывать положения приказа ФНС от 18.06.2025 № ЕД‑7‑26/535@: если документ изначально подготовлен в формате PDF и заверен УКЭП – его можно направлять через операторов ЭДО по ТКС без изменений — в исходном формате PDF.

Актуальный перечень аккредитованных удостоверяющих центров есть на сайте Минцифры.

Пакет документов, подписанных иностранной электронной подписью при направлении в налоговую, должен содержать:

файл (файлы) запрашиваемого электронного документа в формате PDF;

файл (файлы) электронной подписи к запрашиваемому документу;

квитанцию (квитанции) от ДТС или АУЦ в формате PDF;

файл электронной подписи, заверяющий квитанцию (квитанции) от ДТС или АУЦ.

Весь пакет документов нужно заверить УКЭП проверяемого лица либо УКЭП его уполномоченного представителя.

Этот порядок может быть скорректирован применительно к электронным документам, созданным в соответствии с методическими рекомендациями по организации трансграничного ЭДО с отдельными государствами.