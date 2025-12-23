❓ Как платить взносы с МРОТ в 2026 году, если директоров несколько

Если директоров в ЕГРЮЛ несколько – страховые взносы придется платить за каждого.

Налоговую службу спросили, будет ли норма по взносам с МРОТ работать для каждого, если директоров несколько, и они все указаны в ЕГРЮЛ.

Да, в этом случае на всех распространяются положения п. 137 ст. 2 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, ответили налоговики.

Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года — в нашем обзоре.

