Росфинмониторинг за 2025 год ликвидировал пять теневых площадок

Правоохранительные органы и Росфинмониторинг ликвидировали пять теневых площадок, провели 3 тысячи расследований и возместили 17 млрд рублей.

В 2025 году Росфинмониторинг провел больше 3 тыс. расследований преступлений в кредитно-финансовой сфере, где было свыше 30 тыс. фигурантов. В результате удалось возместить 17 млрд рублей.

«Правоохранительными органами по информации Росфинмониторинга возбуждено более 1 100 уголовных дел, судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Рязанова.

Также финразведка вместе с правоохранителями ликвидировала пять теневых площадок с оборотом 12 млрд рублей и возбудила по ним 10 уголовных дел.

Всего Росфинмониторингу, ФНС, ФАС и МВД удалось пресечь незаконную торговлю на сумму больше 34 млрд рублей.