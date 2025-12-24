🎄 Минтруд напомнил, как россияне отдыхают на новогодние праздники

На работу придется выйти после 12 дней отдыха 12 января 2026 года.

Минтруд напомнил, что скоро россиян ждут длинные новогодние каникулы — целых 12 дней подряд.

«Отдыхаем с 31 декабря по 11 января включительно. А на работу выходим 12 января, в понедельник», — пишет ведомство.

При этом зарплата за январь 2026 будет в полном размере.

Смотрите в производственном календаре от «Клерка», как будем работать и отдыхать в 2026 году.