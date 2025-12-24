🙋 Исследование: рост производительности труда станет главным трендом 2026 года

Компании перешли от модели удержания сотрудников любой ценой к увеличению производительности труда. Это станет основной задачей бизнеса в 2026 году.

Сервис hh.ru провел исследование среди российских работодателей о трендах 2026 года на рынке труда. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

На первом месте в 2026 году будет повышение производительности труда. Для сравнения, в 2024 году основной приоритет был удержать специалистов. Сейчас эта задача стоит только на третьем месте.

Авторы исследования считают, что такая динамика говорит о переходе от «удержания любой ценой» к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.

Более половины работодателей ждут существенного или максимального роста производительности труда. 74% компаний с численностью более 1 тыс. человек начнут вкладывать в это как можно больше сил. Тогда среди представителей микробизнеса на это готовы на 20% меньше организаций.

Рост производительности труда сильнее всего нужен на предприятиях по добыче и переработке полезных ископаемых.

Также каждый второй участник опроса планирует в 2026 года развивать свой бренд. HR-директоры являются главными амбассадорами данного тренда: 59% из них прогнозируют существенные усилия в этой области. Здесь представители среднего бизнеса проявляют большую активность, чем крупные предприятия. Лидируют по тренду предприниматели из сферы легкой промышленности или ресторанно-гостиничных услуг.

Каждый третий представитель крупного бизнеса будет работать над цифровизацией HR-процессов. И только 19% представителей малого предпринимательства хотят работать в этом направлении.