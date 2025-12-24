Глава Крыма: на полуострове не будут вводить туристический налог — «не стоит овчинка выделки»

Бюджет Крыма получит от туристического налога примерно те же деньги, которые уйдут на его администрирование.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не будет вводить туристический налог.

«С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем», — сказал он радиостанции «Спутник в Крыму».

Также он добавил, что на полуострове не вводили курортный сбор. Все это глава региона считает излишней административной мерой.

Он заявил, что «не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим». Бюджет региона получит сопоставимые суммы с тем, что потратит на администрирование турналога.

С 1 января 2025 года регионы получили право устанавливать туристический налог с постепенно растущей ставкой от 1% до 3% в 2027 году.