С 1 сентября 2026 некоторые организации и ИП должны принимать цифровые рубли

Обязанность бизнеса работать с цифровым рублем зависит от размера выручки и статуса банка.

С 1 сентября 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2025 № 248-ФЗ, если выручка больше 120 млн рублей, нужно обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.

Есть еще условие — принимать цифровые рубли должны организации и ИП с выручкой более 120 млн, которые обслуживаются в системно значимых банках или банках, признанных значимыми Центробанком. Эти банки тоже должны обеспечить расчеты цифровыми рублями.

