🙋 Депутаты хотят ввести новый льготный статус для сотрудников с большим стажем

Женщины, которые проработали больше 35 лет, и мужчины со стажем 40 лет смогут получить звание ветерана трудовой деятельности.

23 декабря 2025 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому россияне с большим стажем работы получат звание ветерана трудовой деятельности. Оно будет федеральным.

Для женщин стаж составит 35 лет, а для мужчин — 40 лет.

Звание даст право на получение льгот:

50% компенсации расходов на ЖКХ;

первоочередное право на установку домашнего телефона;

получение медицинской помощи в учреждениях, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию;

бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и ортопедическими изделиями;

преимущество при покупке земельных участков;

прием без очереди в организациях социального обслуживания.

Порядок и условия предоставления звания определит Правительство.

Авторы законопроект ожидают, что изменения позволят выразить уважение к многолетнему труду россиян и признать их заслуги.

Дело в том, что федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.