🙋 Депутаты хотят ввести новый льготный статус для сотрудников с большим стажем
23 декабря 2025 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому россияне с большим стажем работы получат звание ветерана трудовой деятельности. Оно будет федеральным.
Для женщин стаж составит 35 лет, а для мужчин — 40 лет.
Звание даст право на получение льгот:
50% компенсации расходов на ЖКХ;
первоочередное право на установку домашнего телефона;
получение медицинской помощи в учреждениях, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию;
бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и ортопедическими изделиями;
преимущество при покупке земельных участков;
прием без очереди в организациях социального обслуживания.
Порядок и условия предоставления звания определит Правительство.
Авторы законопроект ожидают, что изменения позволят выразить уважение к многолетнему труду россиян и признать их заслуги.
Дело в том, что федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
