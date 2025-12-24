Шохин: до возвращения иностранного бизнеса еще далеко, но нужно повысить конкурентоспособность российского
Российским компаниям нужно повысить свою конкурентоспособность до того, как на рынок РФ массово выйдут иностранные игроки, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Не то, что очереди нет иностранных компаний, я не уверен, что их ждут здесь, на российском рынке, как конкурентов в этих сложных условиях. Поэтому до возвращения еще далеко по политическим причинам. Но этим временным лагом надо воспользоваться для того, чтобы реализовать все инвестиционные намерения и повысить свою конкурентоспособность», — заявил Шохин.
Главным фактором конкурентоспособности он назвал возможность работать на внешних рынках.
Если не удается экспортировать свою продукцию – значит, компания неконкурентоспособна, уверен Шохин. Если нужно закрыть внутренний рынок, чтобы конкурировать там с теми же китайскими компаниями, то это тоже неконкурентоспособная продукция, добавил глава РСПП.
Он считает, что важно найти баланс в вопросах защиты от недобросовестной конкуренции.
