Шохин: до возвращения иностранного бизнеса еще далеко, но нужно повысить конкурентоспособность российского

Если нужно закрыть внутренний рынок, чтобы конкурировать с иностранными компаниями – то это неконкурентоспособная продукция.

Российским компаниям нужно повысить свою конкурентоспособность до того, как на рынок РФ массово выйдут иностранные игроки, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Не то, что очереди нет иностранных компаний, я не уверен, что их ждут здесь, на российском рынке, как конкурентов в этих сложных условиях. Поэтому до возвращения еще далеко по политическим причинам. Но этим временным лагом надо воспользоваться для того, чтобы реализовать все инвестиционные намерения и повысить свою конкурентоспособность», — заявил Шохин.

Главным фактором конкурентоспособности он назвал возможность работать на внешних рынках.

Если не удается экспортировать свою продукцию – значит, компания неконкурентоспособна, уверен Шохин. Если нужно закрыть внутренний рынок, чтобы конкурировать там с теми же китайскими компаниями, то это тоже неконкурентоспособная продукция, добавил глава РСПП.

Он считает, что важно найти баланс в вопросах защиты от недобросовестной конкуренции.