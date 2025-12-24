📞 Крупные мобильные операторы будут бесплатно обмениваться данными о маркировке звонков с небольшими

«Билайн», «Мегафон», МТС и t2 создали единую систему маркировки звонков от компаний, которая позволит оперативно обмениваться данными. Это упростит взаимодействие между крупными и небольшими мобильными операторами для привязки компаний к телефонным номерам. Такую услугу предоставят бесплатно.

«Разработка открытого API позволит оптимизировать процесс обмена маркировками между операторами», — сказали в Минцифры.

С 1 сентября 2025 года мобильные операторы должны маркировать звонки юридических лиц, чтобы пользователи видели, кто хочет с ними связаться. В среднем такая услуга стоит компаниям 30 копеек за попытку вызова, для абонентов маркировка бесплатна. Решение определять звонки компаний приняли для борьбы с телефонными мошенниками.

В октябре 2025 года мы писали, что больше 60 региональных операторов просят пересмотреть правила маркировки звонков, поскольку предложенная крупными операторами схема создает условия для дискриминации других операторов. API позволит решить эту проблему.