ФНС разъяснила, влияет ли смена системы налогообложения на сроки сдачи отчетности
В чате ФНС пользователь спрашивает, когда сдавать отчетность за 2025 год ИП, который собирается с 1 января 2026 года перейти на АУСН.
В частности, интересуют даты подачи расчета по страховым взносам (РСВ) за 2026 год, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (справка о доходах и налоге) и декларации УСН.
Представитель налоговой разъяснил, что изменение системы налогообложения никак не влияет на сроки представления отчетности.
РСВ за расчетный период 2025 года нужно сдать не позднее 26 января 2026. И следует указать код расчетного периода — 34.
Плюсы и минусы АУСН, кому подойдет спецрежим — читайте обсуждения и задавайте вопросы на форуме «Клерка».
Начать дискуссию