ФНС разъяснила, влияет ли смена системы налогообложения на сроки сдачи отчетности

Предприниматель в 2026 году переходит с УСН на АУСН, но ему нужно сдать отчетность за 2025 год. Сроки представления документов в налоговую не изменятся. РСВ нужно подать до 26 января 2026 года.

В чате ФНС пользователь спрашивает, когда сдавать отчетность за 2025 год ИП, который собирается с 1 января 2026 года перейти на АУСН.

В частности, интересуют даты подачи расчета по страховым взносам (РСВ) за 2026 год, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (справка о доходах и налоге) и декларации УСН.

Представитель налоговой разъяснил, что изменение системы налогообложения никак не влияет на сроки представления отчетности.

РСВ за расчетный период 2025 года нужно сдать не позднее 26 января 2026. И следует указать код расчетного периода — 34.

