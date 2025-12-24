🎊 68,5% россиян готовы занимать деньги, если потратят лишнее в Новый год

33% будут работать, а только отдыхать – 37,6% опрошенных.

Работать в январские праздники собираются 33,1% россиян, подрабатывать в некоторые дни – 24,3%. Посвятят праздники только отдыху 37,6% россиян, а еще 5% — временно не работают.

Об этом говорится в опросе финтех-группы «Займер».

Также по данным опроса 48,9% респондентов планируют на длинные выходные уложиться в сумму от 10 до 50 тыс. рублей. Еще 41,2% хотят ограничиться 10 тыс., а 7,1% потратят в праздники от 50 до 100 тыс. рублей. Рассчитывают потратить 100 тыс. рублей за отдых в Новый год только 2,8% респондентов.

61,9% россиян назвали январь — месяцем повышенных расходов из-за трат на праздничный стол и подарки. 13,3% январь обходится дорого из-за покупок на новогодних распродажах. А для 24,8% январь – такой же месяц с точки зрения трат, как и остальные.

Большинство россиян (68,5%) готовы занимать деньги во время праздников или сразу после них, если январские праздники обойдутся слишком дорого. Уверены, что им хватит зарплаты и подарков до конца января – 17,1%, а 14,4% будут экономить во второй половине месяца, но брать взаймы не собираются.

В опросе участвовали более 3 тыс. человек из числа подписчиков сообщества «Займер» в соцсети.