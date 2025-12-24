❗❗ Минтруд разработал новые признаки трудовых отношений
В Трудовом кодексе появятся поправки с дополнительными критериями для определения трудовых отношений.
Согласно проекту Минтруда, число признаков увеличится с 10 до 11. Новый критерий — «выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Об этом пишут «Ведомости».
Также трудовыми будут считаться отношения:
которые носят стабильный и устойчивый характер;
требуют подчиненности и зависимости труда;
предусматривают работу по указанию работодателя;
с периодическими выплатами работнику, для которого эти деньги — единственный и основной источник доходов;
вовлекают сотрудника в организационную структуру компании;
предусматривают выходные и ежегодный отпуск;
с наличием дополнительных гарантий работнику, которые предусматривает ТК;
в которых работодатель оплачивает командировочные расходы;
компания предоставляет инструменты и материалы для работы;
с другими признаками, характерными для трудовых отношений.
