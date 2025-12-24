❗❗ Минтруд разработал новые признаки трудовых отношений

В критериях трудовых отношений появится еще один пункт — выполнение функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя.

В Трудовом кодексе появятся поправки с дополнительными критериями для определения трудовых отношений.

Согласно проекту Минтруда, число признаков увеличится с 10 до 11. Новый критерий — «выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Об этом пишут «Ведомости».

Также трудовыми будут считаться отношения: