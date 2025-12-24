8067 ок БСН Мобил
Трудовые отношения

❗❗ Минтруд разработал новые признаки трудовых отношений

В критериях трудовых отношений появится еще один пункт — выполнение функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя.

В Трудовом кодексе появятся поправки с дополнительными критериями для определения трудовых отношений.

Согласно проекту Минтруда, число признаков увеличится с 10 до 11. Новый критерий — «выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Об этом пишут «Ведомости».

Также трудовыми будут считаться отношения:

  • которые носят стабильный и устойчивый характер;

  • требуют подчиненности и зависимости труда;

  • предусматривают работу по указанию работодателя;

  • с периодическими выплатами работнику, для которого эти деньги — единственный и основной источник доходов;

  • вовлекают сотрудника в организационную структуру компании;

  • предусматривают выходные и ежегодный отпуск;

  • с наличием дополнительных гарантий работнику, которые предусматривает ТК;

  • в которых работодатель оплачивает командировочные расходы;

  • компания предоставляет инструменты и материалы для работы;

  • с другими признаками, характерными для трудовых отношений.

