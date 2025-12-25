💲 Долю в ООО разрешат выкупать по рыночной цене

Участники общества с ограниченной ответственностью, которые хотят выйти из бизнеса, смогут подать в компанию заявление и провести оценку рыночной цены своей доли.

24 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил правительственный закон, по которому участнику ООО при выходе из бизнеса выплатят его долю, исходя из рыночной стоимости его актива, а не по данным бухгалтерского учета.

Изменения затронут почти 80% всех юрлиц в РФ: это порядка 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью.

Также в законе появилась поправка, по которой в 2026 году сохранится упрощенный порядок регистрации международных компаний при их переносе в российскую юрисдикцию.

Собственники корпоративных облигаций в валютах недружественных стран смогут заместить эти ценные бумаги рублевыми облигациями. Раньше подобный механизм применяли для разблокировки еврооблигаций и перевода учета прав в российский депозитарий.

Чтобы заместить облигации, участнику ООО нужно написать заявление и пройти оценку для определения рыночной стоимости бумаг. Специалиста может привлечь не только компания, но и ее участник.

Закон вступит в силу сразу после официального опубликования.