Кабмин выделит 5,5 млрд рублей бюджетам четырех регионов

Чтобы поддержать сбалансированность бюджетов, четыре субъекта РФ получат дополнительное финансирование от Правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал сразу два распоряжения Правительства от 23 декабря 2025 года — № 3960-р и № 3961-р.

Документы предполагают, что 5,5 млрд рублей выделят Кемеровской и Саратовской областям, Карелии и Чечне. Средства помогут поддержать сбалансированность бюджетов.

«Речь в том числе идет о расходах на оплату труда работников угольной промышленности и бюджетной сферы, обеспечение мер социальной поддержки граждан, реализацию социально значимых инфраструктурных проектов», — сказано на сайте кабмина.

Деньги выделят из федерального бюджета и резервного фонда Правительства.