👵 Какие документы нужно принести работодателю для отпуска по уходу за внуком

Бабушка должна подать заявление на работе, иные документы подавать не нужно.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – какие документы должна принести работодателю бабушка, чтобы получить отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. Сотрудница принесла свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении дочери).

При этом начисление пособия СФР не требуется.

Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет на основании того, что не предоставлены справки с работы отца и матери ребенка, — спрашивает пользователь.

«При использовании отпуска по уходу за ребенком без начисления и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком какие-либо документы, кроме заявления, предоставлять не нужно», — ответил Роструд.

Это указано в ч. 1 ст. 256 ТК. Отпуск может взять любой человек, фактически осуществляющий уход за ребенком (ч. 2 ст. 256 ТК).

Отказ работодателя предоставить отпуск по уходу за ребенком бабушке без справок с места работы родителей неправомерен.