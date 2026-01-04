👀 Что хорошего по НДС с 2026 года

Льготы по НДС для IT-компаний сохранили.

Введено право на отказ от пониженной ставки НДС 5% или 7% в течение первых четырех кварталов после перехода на них (а не 12 кварталов, как ранее).

Организации на УСН со ставками 5% и 7% больше не обязаны вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций.

За первую несданную декларацию по НДС не оштрафуют, но только один раз — при первом переходе на НДС.