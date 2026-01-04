👀 Что хорошего по НДС с 2026 года
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, помимо повышения ставки НДС с 20% до 22% в рамках налоговой реформы, ввел или оставил в силе ряд важных норм о налоге на добавленную стоимость.
Льготы по НДС для IT-компаний сохранили.
Введено право на отказ от пониженной ставки НДС 5% или 7% в течение первых
четырех кварталов после перехода на них (а не 12 кварталов, как ранее).
Организации на УСН со ставками 5% и 7% больше не
обязаны вести раздельный учет облагаемых и
необлагаемых НДС операций.
За первую несданную декларацию по НДС не оштрафуют,
но только один раз — при первом переходе на НДС.
В отношении открытия и ведения банковских счетов не стали вводить НДС.
Также сохранили льготы по НДС и ставку 10% для социально значимых товаров, кроме молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, спредов, сливочно-растительных топленых смесей.
