❗❗❗ Норма о взносах за директора с 2026 года распространяется и на АУСН. Но есть нюанс
В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают тему страховых взносов за руководителя с 2026 года.
Компанию подали на упрощенную ликвидацию и спросили — как поступить, чтобы не платить с 2026 года страховые взносы за директора.
В обсуждении посоветовали перевести ООО на АУСН – тогда платить взносы с МРОТ не придется.
Другие подписчики сомневаются, что на АУСН будет действовать такое освобождение. В комментариях опубликовали письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@, из которого следует, что новые положения НК о страховых взносах действуют и для руководителя компаний на АУСН (п. 6 письма).
Но бухгалтер объяснила: в письме написано, что новая норма НК действует и на АУСН. И с этим никто и не спорит.
На АУСН за директора де-юре надо начислять взносы с МРОТ. Но тариф там — 0%.
Соответственно, МРОТ, умноженный на 0%, дает 0. То есть платить все-таки не придется.
Означает ли это, что нужно выплачивать как минимум полный МРОТ, а не почасовую (типа0,2-05 в мелком ООО)? Ведь страховые начисляются, просто не нами, и видимо начиная от МРОТ. Значит никуда не деться от зарплаты минимум равной МРОТ?
Директор без ТД уже не прокатит тоже?
очень странное письмо ФНС.
что ж они остановились в своих разъяснениях на базе, и скромно промолчали про ставку.
оставили интригу?
Парадокс:
Раньше у дира без зарплаты не было взносов, но не было и баллов для пенсии.
Теперь, спасаясь от взносов, фирма перешла на АУСН. Взносов за дира по-прежнему нет, но баллы для пенсии у него будут. Шах и мат.
Государство хотело нагреть этого дира, но дир нагрел государство. 🤣