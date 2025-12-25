❗❗❗ Норма о взносах за директора с 2026 года распространяется и на АУСН. Но есть нюанс

При автоУСН тоже действует норма об уплате страховых взносов за директора с МРОТ, но тариф взносов для этого спецрежима – 0%. Поэтому платить не придется.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают тему страховых взносов за руководителя с 2026 года.

Компанию подали на упрощенную ликвидацию и спросили — как поступить, чтобы не платить с 2026 года страховые взносы за директора.

В обсуждении посоветовали перевести ООО на АУСН – тогда платить взносы с МРОТ не придется.

Другие подписчики сомневаются, что на АУСН будет действовать такое освобождение. В комментариях опубликовали письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@, из которого следует, что новые положения НК о страховых взносах действуют и для руководителя компаний на АУСН (п. 6 письма).

Письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ о взносах за директора

Но бухгалтер объяснила: в письме написано, что новая норма НК действует и на АУСН. И с этим никто и не спорит.

На АУСН за директора де-юре надо начислять взносы с МРОТ. Но тариф там — 0%.

Соответственно, МРОТ, умноженный на 0%, дает 0. То есть платить все-таки не придется.