Депутаты предлагают в пять раз поднять штрафы за задержку зарплаты

Для работодателей, которые задерживают заработную плату, вырастет штраф с 1/150 ставки ЦБ до 1/30.

25 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности для работодателей, которые допускают задержку в выплате зарплат.

Согласно проекту, изменится порядок расчета размеров денежной компенсации при нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других сумм, которые причитаются сотруднику. В качестве наказания компания будет обязана уплатить долг и компенсацию из расчета не ниже 1/30 ключевой ставки ЦБ от начисленных, но не выплаченных в срок сумм.

Сейчас работодатель платит за каждый день задержки штраф в размере 1/150 ставки ЦБ.

«Одной из причин роста суммарных размеров задолженности является большое количество недобросовестных работодателей, которые не опасаются наступления административной ответственности за задержку заработной платы», — считают авторы законопроекта.

Депутаты считают, что увеличение штрафов станет для сотрудников гарантией своевременности выплат.

По данным Росстата, к концу октября 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила более 2 156,4 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом задолженность работодателей перед работниками увеличилась на 205,8 млн рублей или на 10,6%.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

