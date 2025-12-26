ФНС: как указывать полномочия сотрудника с МЧД для работы в личном кабинете ИП
Доверенному лицу нужны полные полномочия, то есть право действовать от имени ИП.
Налоговую службу спросили – подойдет ли для личного кабинета ИП электронная подпись физлица-сотрудника с МЧД (все полномочия). Или обязательно расписывать эти полномочия.
«Указывается код "99", расписывать не нужно», — ответили налоговики.
Код «99» дает представителю право представлять интересы налогоплательщика в отношениях с налоговыми органами (полные полномочия).
