❗ Путин: нейросети должны заменить работников начальных ступеней

Работники будущего должны обладать инженерным мышлением и брать на себя ответственность, а на начальных ступенях их подменит искусственный интеллект.

25 декабря 2025 года президент Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросам подготовки кадров заявил, что искусственный интеллект будет заменять сотрудников начальных ступеней. Это также затронет творческие и интеллектуальные профессии.

«Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит, и сотрудников», — сказал Путин.

Также он добавил, что будет нужно создавать новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными. Такие специалисты должны обладать инженерным мышлением и брать на себя ответственность.