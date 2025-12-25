В России будут менять всю систему подготовки кадров

По распоряжению президента в стране поменяется парадигма подготовки сотрудников.

25 декабря 2025 года Владимир Путин во время заседания Государственного Совета сформулировал цели по подготовке кадров в России.

Он заявил, что принципы подготовки специалистов и их последующего карьерного роста должны кардинально измениться. Традиционная траектория поэтапного развития больше не подходит.

«Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание – это важнейшая задача для государства, бизнеса, системы образования», — заявил президент.

Он добавил, что нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда.

Также Путин отметил, что конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде.