В России будут менять всю систему подготовки кадров

По распоряжению президента в стране поменяется парадигма подготовки сотрудников.

25 декабря 2025 года Владимир Путин во время заседания Государственного Совета сформулировал цели по подготовке кадров в России.

Он заявил, что принципы подготовки специалистов и их последующего карьерного роста должны кардинально измениться. Традиционная траектория поэтапного развития больше не подходит.

«Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание – это важнейшая задача для государства, бизнеса, системы образования», — заявил президент.

Он добавил, что нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда.

Также Путин отметил, что конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде.

Комментарии

  • п
    понаехавший Тут

    Предлагаю как при позднем Сталине - сделать старшие классы в школах и высшее образование платным.

    1337452@

    (будут поступать в фзу из-за того, что там кормят обедами и выдают форму и обувь...)

    "боже, как мы все стремились в петербург!

    ... но, не пикнув, возвратились в ленинград..."

    (с)

  • bogdanovv

    сначала все разрушили, а теперь к истокам, мдэ

