😮 Онищенко: пора перейти на шестидневную рабочую неделю, это не вредно для здоровья

Чтобы поднять экономику – нужно перейти на шестидневку, считает академик.

России пора перейти на шестидневную рабочую неделю. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — считает Онищенко.

Ранее он заявлял, что при четырехдневной рабочей неделе россияне не будут знать, чем себя занять.