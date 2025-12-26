💰 Больше половины работников тратят премию сразу. Треть – на текущие расходы

57% россиян тратят полученную премию сразу, а 18% — рассматривают выплату как долгосрочный финансовый ресурс.

Такие данные опроса получили проект «HR Lab. — лаборатория HR инноваций» и платформа «Академия здоровья».

«Остальные участники исследования сообщили, что используют премию полностью или частично в течение ближайших недель и месяцев после ее получения, в том числе в период декабрьско-январских расходов», — пишут исследователи.

При этом 34% респондентов не обсуждают размер полученной премии со своими супругами.

А 29% отметили, что не знают точный размер бонуса заранее и принимают решение о его использовании уже после получения денег.

61% респондентов уже получили премию или ожидают ее до конца года, а еще 39% не получают премии либо не рассчитывают на них в 2025 году.

«Вопреки распространенному представлению, бонусы относительно редко используются для крупных покупок. Только 21% опрошенных сообщили, что направляют премию на приобретение техники, мебели или автомобиля. При этом 44% респондентов указали, что размер их бонуса слишком мал, чтобы рассматривать такие покупки», — добавили эксперты.

36% респондентов используют премию для покрытия текущих расходов, 33% — направляют бонус на погашение кредитов и других долговых обязательств, а 28% тратят деньги на оплату медицинских услуг, обследований и стоматологического лечения.

Подробнее о том, как оформлять премии в 2026 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь составлять зарплатную отчетность без ошибок и сможете защитить компанию от штрафов и проверок налоговой инспекции. Мы обновили программу под требования налоговой реформы-2026.

Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.