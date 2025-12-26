❔ Будет ли вычет, если арендатор выбрал НДС 22%, а арендодатель – 5%

Можно применить налоговый вычет на основании счета-фактуры с НДС по ставке 5%.

Ситуация: с 2026 года компания-арендатор станет плательщиком НДС со ставкой 22%. А арендодатель выбрал ставку НДС 5%.

Можно ли эти 5% НДС поставить на возмещение, или можно ставить на возмещение только по ставке 22%, спросили в чате ФНС.

Покупатель вправе применить налоговый вычет по НДС на основании счета-фактуры с рассчитанным НДС по ставке 5% при выполнении условий, установленных ст. 171, 172 и подп. 8 п. 2 ст. 170 НК, ответили налоговики.

Подробнее о том, как оформлять счета-фактуры и налоговый вычет по НДС, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, рассчитывать налог по ставке 22% для компаний на ОСНО и УСН, применять льготы и вести учет в 1С.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.