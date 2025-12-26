8081 Каталог Моб
Трудовые отношения

Депутат просит сделать 30 декабря в 2025 году коротким рабочим днем

В этом году 30 декабря – не сокращенный рабочий день, так как 31 декабря – не праздник.

Работодателям стоит дать своим сотрудникам возможность во вторник, 30 декабря, уйти раньше с работы, как в сокращенный рабочий день, считает депутат Госдумы Николай Новичков.

В 2025 году 30 декабря будет полным, а не сокращенным рабочим днем, так как примыкает к нерабочему, но не официальному праздничному дню.

«Надо всех отпустить как это предусмотрено в режиме короткого рабочего дня. Пусть это будет новогодним подарком работодателей нашим гражданам», — заявил Новичков.

Он добавил, что Новый год – самый семейный праздник, и люди должны пораньше прийти домой.

По закону рабочий день сокращается на один час перед официальным праздничным днем. В 2025 году 31 декабря стал нерабочим за счет переноса выходного, а первый праздничный день – 1 января. Поэтому режим сокращенного рабочего дня на 30 декабря не распространяется.

Смотрите в производственном календаре от «Клерка», как будем работать и отдыхать в 2026 году.

Автор

Василий С
Пользователи интернета

Личные сообщения и другие важные обновления Клерка

В последнюю неделю я сильно погрузился в разработку и в новые релизы на «Клерке», плюс пора подбивать итоги года. Но год такой большой, что все крутое, что мы делали, уже в основном активно используется. Так что расскажу, что нового появилось прямо недавно. О чем наверняка мало кто знает.

Борис Мальцев
Борис Мальцев

На самом деле, @Василий С большое спасибо за работу и за этот прекрасный текст ))

Действитель в конце года ит-команда Клерка набрала обороты и сделала много много приятных вещей!

Мы осводились от бесконечного технического долга и новых сложных задач и выделили время на улучшение сайта и жизни наших любимых пользователей! )

Напоминаю: что еще недавно выкатили мобильное приложение Клерка ))

