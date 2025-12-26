Депутат просит сделать 30 декабря в 2025 году коротким рабочим днем

В этом году 30 декабря – не сокращенный рабочий день, так как 31 декабря – не праздник.

Работодателям стоит дать своим сотрудникам возможность во вторник, 30 декабря, уйти раньше с работы, как в сокращенный рабочий день, считает депутат Госдумы Николай Новичков.

В 2025 году 30 декабря будет полным, а не сокращенным рабочим днем, так как примыкает к нерабочему, но не официальному праздничному дню.

«Надо всех отпустить как это предусмотрено в режиме короткого рабочего дня. Пусть это будет новогодним подарком работодателей нашим гражданам», — заявил Новичков.

Он добавил, что Новый год – самый семейный праздник, и люди должны пораньше прийти домой.

По закону рабочий день сокращается на один час перед официальным праздничным днем. В 2025 году 31 декабря стал нерабочим за счет переноса выходного, а первый праздничный день – 1 января. Поэтому режим сокращенного рабочего дня на 30 декабря не распространяется.

