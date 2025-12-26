8085 КПК БСН Моб
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в китайских шинах опасные канцерогены, банки стали размещать рекламу в пиратских фильмах, новогодние товары на Ozon можно вернуть в течение 7 дней

Подготовили обзор главных событий дня — 26 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Рекламу крупнейших банков начали встраивать в пиратские новогодние фильмы. Например, в сериях «Один дома» и «Гарри Поттер» герои теми же голосами между репликами продвигают продукты Альфа-Банка. Этот инструмент используют и другие компании.

  • Золото назвали самым выгодным инвестактивом в 2025 году. Инвестиции в металл принесли бы около 24,6 тыс. рублей чистой прибыли.

  • Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал трейдеров одной из ключевых причин нестабильности на топливном рынке страны.

  • Роскачество обнаружило опасные канцерогены в автомобильных шинах китайского производства, при этом все отечественные шины безопасные и соответствуют ГОСТу. 

  • Новогодний стол в 2025 году подорожал меньше, чем годом ранее. Продуктовый набор для новогоднего стола, куда входят ингредиенты для одного горячего блюда, «Селедки под шубой» и «Оливье», подорожал на 6% год к году. В 2024 году цены на набор выросли на 12%.

  • Россияне планируют потратить около 60 тыс. рублей на Новый год. Из них почти 13 тысяч — на новогодний стол.

  • Ozon сократил до семи дней срок для возврата новогодних товаров. Среди них — искусственные елки, елочные игрушки и гирлянды.

  • Интерес россиян к услугам стилистов вырос в ноябре-декабре 2025 года на 30% относительно аналогичного периода в 2024 году.

  • Высота сугробов в Москве может увеличиться до 24 см в течение праздников в январе 2026 года.

  • Москва и Санкт-Петербург оказались самыми популярными направлениями среди россиян для поездок в новогодние праздники.

  • Метро и МЦК в Москве будут работать бесплатно всю новогоднюю ночь. Не придется платить и за парковку с 31 декабря по 10 января.

  • Более половины россиян (57%) тратят полученную премию сразу, не откладывая на долгий срок. При этом 18% граждан рассматривают бонус как долгосрочный финансовый ресурс.

  • В России резко вырос спрос на мороженое с алкоголем. За 12 месяцев — по сентябрь 2025 года — продажи мороженого с алкоголем или алкогольными вкусами увеличились на 39,5% в денежном выражении и на 21,2% в натуральном.

  • Почта России временно прекратила наземную доставку в Литву, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию. В эти страны есть авиадоставка.

  • Wildberries запускает партнерские услуги кейтеринга. Первым партнером нового направления стала сеть общественных заведений «Кулинарная лавка братьев Караваевых».

  • «Яндекс» запускает сервис для прослушивания радио. Платформа будет бесплатной для пользователей, монетизировать контент вещателей планируется за счет рекламы.

  • Минпросвещения разослало в школы новые правила разрешения конфликтов с учениками. В инструкции дан алгоритм действий в случае конфликта. На то, чтобы разобраться в ситуации, дается от 5 до 9 дней.

  • У криптошелька Trust Wallet взломали расширение для Google Chrome. Потери на утро 26 декабря 2025 года составили $7 млн. Сервис их компенсирует.

