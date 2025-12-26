⚡️ Итоги дня: в китайских шинах опасные канцерогены, банки стали размещать рекламу в пиратских фильмах, новогодние товары на Ozon можно вернуть в течение 7 дней

Рекламу крупнейших банков начали встраивать в пиратские новогодние фильмы. Например, в сериях «Один дома» и «Гарри Поттер» герои теми же голосами между репликами продвигают продукты Альфа-Банка. Этот инструмент используют и другие компании.

Золото назвали самым выгодным инвестактивом в 2025 году. Инвестиции в металл принесли бы около 24,6 тыс. рублей чистой прибыли.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал трейдеров одной из ключевых причин нестабильности на топливном рынке страны.

Роскачество обнаружило опасные канцерогены в автомобильных шинах китайского производства, при этом все отечественные шины безопасные и соответствуют ГОСТу.

Новогодний стол в 2025 году подорожал меньше, чем годом ранее. Продуктовый набор для новогоднего стола, куда входят ингредиенты для одного горячего блюда, «Селедки под шубой» и «Оливье», подорожал на 6% год к году. В 2024 году цены на набор выросли на 12%.

Россияне планируют потратить около 60 тыс. рублей на Новый год. Из них почти 13 тысяч — на новогодний стол.

Ozon сократил до семи дней срок для возврата новогодних товаров. Среди них — искусственные елки, елочные игрушки и гирлянды.

Интерес россиян к услугам стилистов вырос в ноябре-декабре 2025 года на 30% относительно аналогичного периода в 2024 году.

Высота сугробов в Москве может увеличиться до 24 см в течение праздников в январе 2026 года.

Москва и Санкт-Петербург оказались самыми популярными направлениями среди россиян для поездок в новогодние праздники.

Метро и МЦК в Москве будут работать бесплатно всю новогоднюю ночь. Не придется платить и за парковку с 31 декабря по 10 января.

Более половины россиян (57%) тратят полученную премию сразу, не откладывая на долгий срок. При этом 18% граждан рассматривают бонус как долгосрочный финансовый ресурс.

В России резко вырос спрос на мороженое с алкоголем. За 12 месяцев — по сентябрь 2025 года — продажи мороженого с алкоголем или алкогольными вкусами увеличились на 39,5% в денежном выражении и на 21,2% в натуральном.

Почта России временно прекратила наземную доставку в Литву, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию. В эти страны есть авиадоставка.

Wildberries запускает партнерские услуги кейтеринга. Первым партнером нового направления стала сеть общественных заведений «Кулинарная лавка братьев Караваевых».

«Яндекс» запускает сервис для прослушивания радио. Платформа будет бесплатной для пользователей, монетизировать контент вещателей планируется за счет рекламы.

Минпросвещения разослало в школы новые правила разрешения конфликтов с учениками. В инструкции дан алгоритм действий в случае конфликта. На то, чтобы разобраться в ситуации, дается от 5 до 9 дней.