Кабмин выделит 930 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников

11 регионов России получат от правительства деньги на обеспечение лекарствами льготных категорий населения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 24 декабря 2025 года № 4011-р. Согласно документу, больше 930 млн рублей направят на бесплатные медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан.

Дополнительное финансирование поступит в 11 регионов: Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Архангельская, Волгоградская, Орловская, Свердловская и Томская области.

«Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач», — сказано на сайте правительства.

Обеспечение лекарствами полагается инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, родственникам погибших инвалидов войны, а также людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

