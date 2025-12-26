💰 Корпорация МСП назвала виды бизнеса, у которых в декабре 2025 выручка растет больше всего

Под конец года больше всего зарабатывают курьеры, разработчики игр, салоны красоты, а также производители меховых изделий.

У малых и средних предприятий, которые занимаются разработкой игр, выручка выросла почти в 2,5 раза в декабре 2025 года. Показатель сравнивают со среднемесячным значением по году.

Кроме того, на 94% выросли доходы производителей меховых изделий, а на треть — в сфере курьерской доставки. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

«Рост выручки обусловлен повышением спроса на определенные виды товаров и услуг. На фоне остальных сфер экономики предложения выделяются предприниматели, выпускающие компьютерные игры», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что схожий прирост выручки есть среди парикмахерских и салонов красоты. Однако в сфере туризма конец года приносит меньше прибыли. В гостиничном бизнесе выручка снижается на 8%, поскольку брони на Новый год делают заранее.

В среднем, малые и средние предприятия в декабре получают на 10-15% больше, чем в среднем по году. Это говорит о том, что компании могут удовлетворять повседневный спрос на товары, продукты и услуги. Например, в декабре 2024 года одна компания получила выручку около 2,1 млн рублей, тогда как в другие месяцы она была в диапазоне от 1,6 до 2 млн.

С увеличением спроса растет и выручка продавцов, что в декабре наиболее заметно у магазинов с рыбной продукцией, ювелирными изделиями и часам (+54%), игрушками (+51%), компьютерной техникой (+43%).