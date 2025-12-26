Банк России не будет массово внедрять полимерные банкноты

Регулятор считает, что для наличного обращения более удобно использовать бумажные деньги, а не полимерные.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов рассказал, что в России не будут массово делать полимерные купюры. На этот материал невозможно нанести такие же защитные метки, как на бумажных банкнотах.

«Думаю, что банкноты высокого номинала у нас довольно-таки устойчивы к различным воздействиям, поэтому необходимости в том, чтобы переходить на полимерные изделия у нас точно нет», — сказал Белов.

Кроме того, подобные деньги были бы хороши для стран с жарким и влажным климатом, а в России материал будет плохо выдерживать отрицательные температуры.

На полимерной основе регулятор выпустил в 2018 году памятную банкноту в честь чемпионата мира по футболу.

26 декабря 2025 года Центробанк запустил новую модернизированную купюру номиналом 1 тыс. рублей. В широком обращении она появится уже в конце 2025 года.

Также ЦБ собирается обновить 500-рублевую банкноту, но даты голосования за дизайн пока не определены.