Пенсии

Выплаты инвалидам в 2026 году повысят в январе, феврале и апреле

Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют на 7,6%, социальные – на 6,8%.

Пенсии по инвалидности бывают страховые (если у человека есть стаж) и социальные (если стажа нет). Ежегодно пенсия индексируется, но процент и дата индексации для разных пенсий разные. В 2026 году будет индексация пенсий инвалидам:

  • страховые пенсии – с 1 января 2026 на 7,6%;

  • социальные пенсии – с 1 апреля 2026 на 6,8%.

Кроме того, инвалиды получают единовременную денежную выплату (ЕДВ). Ее размер тоже ежегодно индексируется 1 февраля. С 01.02.2026 индексация планируется на 6,8%.

Смотрите в нашей таблице, как изменится социальная пенсия по инвалидности с 1 апреля 2026 года:

Группа инвалидности

Социальная пенсия до 01.04.2026 (руб.)

Социальная пенсия после 01.04.2026 (руб.)

I группа

17 648,24

18 848,32

II группа

8 824,08

9 424,12

III группа

7 500,53

8 010,57

Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды

21 177,59

22 617,67

Инвалиды с детства II группы

17 648,24

18 848,32

Страховая пенсия зависит от количества заработанных пенсионных баллов, размера фиксированной выплаты и группы инвалидности. Подробнее об этом читайте тут.

