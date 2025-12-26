Выплаты инвалидам в 2026 году повысят в январе, феврале и апреле

Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют на 7,6%, социальные – на 6,8%.

Пенсии по инвалидности бывают страховые (если у человека есть стаж) и социальные (если стажа нет). Ежегодно пенсия индексируется, но процент и дата индексации для разных пенсий разные. В 2026 году будет индексация пенсий инвалидам:

страховые пенсии – с 1 января 2026 на 7,6%;

социальные пенсии – с 1 апреля 2026 на 6,8%.

Кроме того, инвалиды получают единовременную денежную выплату (ЕДВ). Ее размер тоже ежегодно индексируется 1 февраля. С 01.02.2026 индексация планируется на 6,8%.

Смотрите в нашей таблице, как изменится социальная пенсия по инвалидности с 1 апреля 2026 года:

Группа инвалидности Социальная пенсия до 01.04.2026 (руб.) Социальная пенсия после 01.04.2026 (руб.) I группа 17 648,24 18 848,32 II группа 8 824,08 9 424,12 III группа 7 500,53 8 010,57 Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды 21 177,59 22 617,67 Инвалиды с детства II группы 17 648,24 18 848,32

Страховая пенсия зависит от количества заработанных пенсионных баллов, размера фиксированной выплаты и группы инвалидности. Подробнее об этом читайте тут.