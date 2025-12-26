Выплаты инвалидам в 2026 году повысят в январе, феврале и апреле
Пенсии по инвалидности бывают страховые (если у человека есть стаж) и социальные (если стажа нет). Ежегодно пенсия индексируется, но процент и дата индексации для разных пенсий разные. В 2026 году будет индексация пенсий инвалидам:
страховые пенсии – с 1 января 2026 на 7,6%;
социальные пенсии – с 1 апреля 2026 на 6,8%.
Кроме того, инвалиды получают единовременную денежную выплату (ЕДВ). Ее размер тоже ежегодно индексируется 1 февраля. С 01.02.2026 индексация планируется на 6,8%.
Смотрите в нашей таблице, как изменится социальная пенсия по инвалидности с 1 апреля 2026 года:
Группа инвалидности
Социальная пенсия до 01.04.2026 (руб.)
Социальная пенсия после 01.04.2026 (руб.)
I группа
17 648,24
18 848,32
II группа
8 824,08
9 424,12
III группа
7 500,53
8 010,57
Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды
21 177,59
22 617,67
Инвалиды с детства II группы
17 648,24
18 848,32
Страховая пенсия зависит от количества заработанных пенсионных баллов, размера фиксированной выплаты и группы инвалидности. Подробнее об этом читайте тут.
Насколько я помню, в психологиии нет термина "внутренний диалог". Это вообще из Кастанеды