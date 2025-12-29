8081 Каталог Моб
Маркетплейсы

❌ Маркетплейсы заблокировали больше 13 млн карточек товаров

Селлеры, которые не смогли подтвердить оригинальность товаров, столкнулись с блокировкой карточек.

С 2023 по 2025 годы маркетплейсы по жалобам правообладателей заблокировали селлерам 13,3 млн товарных карточек.

В них была неподтвержденная информация об оригинальности продукции.

«Такую работу позволили организовать ранее подписанные на площадке ФАС Добросовестные практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами для предотвращения реализации контрафактной продукции», — сказано в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы.

Следование добросовестным практикам позволяет лучше защищать интересы всех участников рынка. Подходы по борьбе с неоригинальной продукций включили в Модельные практики взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами государств-участников СНГ.

Ранее мы сообщали, что налоговики начали запрашивать у селлеров информацию о происхождении товаров.

