У регионов России появились налоговые паспорта
Показатели на портале сформированы на основе агрегированной налоговой отчетности компаний. Здесь можно узнать информацию о поступлениях в бюджет, индикаторах экономики и налоговых паспортах субъектов РФ.
Налоговый паспорт состоит из 11 разделов, включающих комплексный анализ важных аспектов налогового администрирования:
социально-экономические характеристики регионов;
сведения о налоговой базе;
показатели контрольной работы;
информацию о предоставленных налогоплательщикам преференциях, о суммах поступивших налогов и др.
Налоговики объяснили, что это позволяет точно оценить ситуацию в бюджетно-налоговой сфере федеральных округов и регионов для принятия обоснованных управленческих решений. Интерактивная карта позволяет сравнивать данные по регионам и округам, сокращая время на выгрузку и анализ данных.
Комментарии1
Неужто ФНС усомнилась в данных Статистики?