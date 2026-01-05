8092 ОК Общ моб 1
Экономика России

У регионов России появились налоговые паспорта

Во второй половине 2025 года ФНС запустила Аналитический портал, позволяющий проанализировать экономику РФ.

Показатели на портале сформированы на основе агрегированной налоговой отчетности компаний. Здесь можно узнать информацию о поступлениях в бюджет, индикаторах экономики и налоговых паспортах субъектов РФ.

Налоговый паспорт состоит из 11 разделов, включающих комплексный анализ важных аспектов налогового администрирования:

  • социально-экономические характеристики регионов;

  • сведения о налоговой базе;

  • показатели контрольной работы;

  • информацию о предоставленных налогоплательщикам преференциях, о суммах поступивших налогов и др.

Налоговики объяснили, что это позволяет точно оценить ситуацию в бюджетно-налоговой сфере федеральных округов и регионов для принятия обоснованных управленческих решений. Интерактивная карта позволяет сравнивать данные по регионам и округам, сокращая время на выгрузку и анализ данных.

Комментарии

1
  • V
    VadimBA

    Во второй половине 2025 года ФНС запустила Аналитический портал, позволяющий проанализировать экономику РФ.

    Неужто ФНС усомнилась в данных Статистики?

