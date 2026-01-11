❗ Для малого бизнеса увеличат лимит срочных трудовых договоров

Порог численности работников для субъектов малого предпринимательства будет увеличен с 35 до 70 человек. Это даст больше гибкости в управлении персоналом.

«В условиях высокой конкуренции за кадры важно поддерживать МСП. Расширение лимита затронет примерно 60 тысяч компаний. При этом в секторе МСП сейчас работает более 6 млн компаний, таким образом норма может затронуть не более 1% от всех МСП, дав им возможность легально использовать более гибкие форматы найма», — прокомментировала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В середине декабря 2025 года Правительство РФ поддержало разработанный Минэкономразвития и Минтрудом, РСПП, Деловой Россией, Правительством Москвы на основе консультаций с профсоюзами законопроект с изменениями в Трудовой кодекс. Он разработан по поручению Президента и председателя Правительства для повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда.

