Нилов: с 1 января 2026 самозанятые смогут выбрать одну из программ социального страхования

После 6 месяцев уплаты страховых взносов можно взять оплачиваемый больничный в случае своей болезни или болезни ребенка.

Самозанятые с 1 января 2026 года смогут добровольно платить страховые взносы, напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом россияне могут выбрать одну из двух программ.

«Спустя полгода выплат взносов, если наступает период временной нетрудоспособности, то через социальный фонд будут обеспечиваться выплаты на период временной нетрудоспособности», — сказал Нилов.

Больничный можно будет взять в случае своей болезни или болезни ребенка, уточнил депутат.

Предусмотрено два варианта страховых взносов в Соцфонд:

1 344 рублей в месяц, тогда страховая сумма составит до 35 тыс. рублей за полный месяц;

1 920 рублей в месяц и страховая сумма до 50 тыс. рублей.

Страховую сумму будут увеличивать пропорционально МРОТ. Самозанятые могут единовременно уплатить взнос за несколько предстоящих месяцев, но не более чем за год.