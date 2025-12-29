8089 КПП ОСНО МОб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Самозанятые

Нилов: с 1 января 2026 самозанятые смогут выбрать одну из программ социального страхования

После 6 месяцев уплаты страховых взносов можно взять оплачиваемый больничный в случае своей болезни или болезни ребенка.

Самозанятые с 1 января 2026 года смогут добровольно платить страховые взносы, напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом россияне могут выбрать одну из двух программ.

«Спустя полгода выплат взносов, если наступает период временной нетрудоспособности, то через социальный фонд будут обеспечиваться выплаты на период временной нетрудоспособности», — сказал Нилов.

Больничный можно будет взять в случае своей болезни или болезни ребенка, уточнил депутат.

Предусмотрено два варианта страховых взносов в Соцфонд:

  • 1 344 рублей в месяц, тогда страховая сумма составит до 35 тыс. рублей за полный месяц;

  • 1 920 рублей в месяц и страховая сумма до 50 тыс. рублей.

Страховую сумму будут увеличивать пропорционально МРОТ. Самозанятые могут единовременно уплатить взнос за несколько предстоящих месяцев, но не более чем за год. 

Автор

Академия EDPRO
Обучение для бухгалтеров

Как освежить дизайн своей квартиры

С чувством, что в жизни не хватает новых эмоций и ярких красок, сталкивался, наверное, каждый человек. Один из лучших способов выйти из скучной ежедневной рутины — творчество. Раскрывая свой творческий потенциал, мы не просто узнаем себя с другой (более привлекательной!) стороны, избавляемся от стресса и повышаем свою самооценку, но и делаем мир вокруг лучше.

Как освежить дизайн своей квартиры
2
Леля Малахова

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш