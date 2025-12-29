📅 Слуцкий предлагает не считать выходные дни в отпуске. Но не для всех

Депутат Леонид Слуцкий предложил не включать выходные в число дней отпуска и сократить рабочую неделю для сотрудников с детьми.

Он заявил, что следует сократить рабочее время без снижения заработной платы для тех, «у кого семейных забот больше, чем у остальных». Например, для многодетных родителей.

«Мы требуем не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сократить рабочую неделю для сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети», — сказал Слуцкий.

По его словам, депутаты регулярно получают обращения граждан, связанные с высокой нагрузкой на работе и сложностью совмещения профессиональных обязанностей с семейной жизнью.

Работники выгорают, устают и теряют какую-либо мотивацию к работе. С таким подходом ожидать повышения производительности труда не приходится, подытожил депутат.

