Аксаков ждет в 2026 году снижения ключевой ставки до 9%

На первом заседании 2026 года Центробанк снизит ставку до 15,5%, а весной будет более заметное смягчение денежно-кредитной политики. Так считает Анатолий Аксаков.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что к концу 2026 года реальная и взвешенная ключевая ставка опустится до 9%.

«Это вполне реальная и взвешенная цифра — хотя многие аналитики прогнозируют ее на уровне выше 10%», — заявил Анатолий Аксаков.

Он объяснил свой прогноз тем, что инфляция уже заметно замедляется, даже несмотря на налоговые изменения 2026 года.

От ближайшего заседания совета директоров Центробанка Аксаков ждет решения о снижении ключевой ставки минимум на 0,5%. То есть, до 15,5% годовых. Сейчас ключевая ставка — 16%.