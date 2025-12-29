8085 КПК БСН Моб
Как перевести жилое помещение в нежилое, правильно оформляем доначисление зарплаты, когда можно заключить электронный трудовой договор: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 22 по 28 декабря 2025 года.

  1. Зачем ИП на патенте нужна УСН. Мини-курс.

  2. Перевод жилого помещения в нежилое: пошаговая инструкция.

  3. Как оформить доначисление зарплаты. Мини-курс.

  4. Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция.

  5. Лист ознакомления с результатами СОУТ: всегда ли нужен и сколько его хранить. Мини-курс.

  6. Как рассчитать действительную долю в ООО.

  7. Как оформить отстранение и допуск к работе. Мини-курс.

  8. Длящийся договор и НДС: как поступить упрощенцу в переходном периоде, что предписал КС.

  9. Что такое электронный трудовой договор и в каких случаях его можно заключать. Мини-курс.

  10. Может ли студент-очник работать на полную ставку.

