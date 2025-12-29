8085 КПК БСН Моб
❔ Что с НДС, если услугу оказали в декабре, а плательщиками НДС стали с января 2026 года

ФНС ответила, что делать, если услугу оказали в декабре 2025, а заказчик просит счет и акт выставить январем 2026.

Компания оказала услугу в декабре 2025 года без НДС. Заказчик просит счет и акт выставить январем 2026 года. Но с 1 января у компании возникает обязанность уплаты НДС.

Как быть, если акт выставлен в январе, но фактически услуга оказана в декабре, по договору без НДС, спросили в чате ФНС.

В соответствии с п. 3 ст. 168 НК, при реализации товаров (работ, услуг), а также при получении сумм оплаты выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее 5 календарных дней, считая со дня отгрузки товара или со дня получения сумм оплаты, ответили налоговики.

