Путин подписал закон о мессенджере MAX: кого обязали общаться в нем
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 530-ФЗ с изменениями в Жилищный кодекс, по которым представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта будут официально общаться с жителями через национальный мессенджер MAX.
Ожидается, что это решение повысит уровень коммуникации между жильцами и управляющими организациями.
Ранее MAX обязали применять в сфере образования. Согласно Федеральному закону от 24.06.2025 № 156-ФЗ, запрещено использовать иностранные мессенджеры для служебной коммуникации в госорганах и госкомпаниях, в том числе в вузах и школах.
С ноября 2025 года на платформе для обучения «Сферум» коммуникация с учителями, доступ к электронному дневнику и материалам стал возможен только через MAX.
Комментарии2
Достала эта обязаловка. Скоро из дому будет не выйти пока макс не поставишь.