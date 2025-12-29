Путин подписал закон о мессенджере MAX: кого обязали общаться в нем

Собственники квартир смогут официально обращаться с представителями управляющих компаний и фондов капремонта с помощью MAX.

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 530-ФЗ с изменениями в Жилищный кодекс, по которым представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта будут официально общаться с жителями через национальный мессенджер MAX.

Ожидается, что это решение повысит уровень коммуникации между жильцами и управляющими организациями.

Ранее MAX обязали применять в сфере образования. Согласно Федеральному закону от 24.06.2025 № 156-ФЗ, запрещено использовать иностранные мессенджеры для служебной коммуникации в госорганах и госкомпаниях, в том числе в вузах и школах.

С ноября 2025 года на платформе для обучения «Сферум» коммуникация с учителями, доступ к электронному дневнику и материалам стал возможен только через MAX.