При ставках НДС 5% и 7% на УСН не нужно вести полноценный раздельный учет входного НДС

Налоговики рассказали, что изменится для упрощенцев с 2026 года.

Региональное УФНС напомнило, что с 1 января 2026 года меняются правила работы на УСН. Вступят в силу такие изменения:

лимит доходов для применения УСН в 2026 году увеличится с 450 млн до 490,5 млн руб. ;

лимит доходов за 9 месяцев 2026 года для перехода на УСН с 1 января 2027 года вырастет с 337,5 млн до 367,875 млн руб. ;

лимит стоимости основных средств для УСН вырастет с 200 млн до 218 млн руб. ;

лимит численности работников останется неизменным — не более 130 человек.

Если нарушены эти условия, то на основании п. 4 ст. 346.13 НК организация или ИП утрачивают право на применение УСН с 1-го числа месяца нарушения.

Также обновлены лимиты и правила применения ставок НДС для УСН в 2026 году:

5% — при годовом доходе от 20 до 272,5 млн. руб.;

7% — при годовом доходе от 272,5 до 490,5 млн руб.

Освобождение от НДС получат те упрощенцы, у которых доходы за год не превысили 20 млн руб.

«Что касается раздельного учета: плательщики УСН, применяющие пониженные ставки НДС 5% и 7% и не имеющие право на вычет входного НДС, как правило, не обязаны вести полноценный раздельный учет входного НДС в том объеме, как это требуется от плательщиков с правом на вычет. При этом отдельные требования по отражению облагаемых и необлагаемых операций сохраняются в отчетности», — подчеркнули налоговики.

С 1 января 2026 года перечень расходов, уменьшающих доходы, при определении налоговой базы станет открытым. Включение расходов возможно при соблюдении требований гл. 25 НК.

Сменить объект налогообложения для уже действующего ИП или организации можно только с нового года, подав уведомление (КНД 1150016) в налоговую до 31 декабря предшествующего года. В 2025 году – до 30 декабря.

